Gerchgroup mit erstem Investment in Ostdeutschland

Die Düsseldorfer Gerchgroup hat erstmals in Ostdeutschland investiert und die Flächen des ehemaligen Robotron Areals mit rund 100.000 m² Grundstücksgröße in direkter Altstadtnähe erworben. Verkäufer ist die Immovation hatte das Areal im November 2014 erworben [wir berichteten] und ein neues Stadtquartier mit überwiegender Wohnnutzung und zusätzlichen Einzelhandels- sowie Büroflächen geplant. Für die Realisierung ließ das Unternehmen bereits einige Gebäude abreißen.

.