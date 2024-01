Die Insolvenz der Gerch Group zieht Kreise: Der Projektentwickler hat nun auch verschiedene Projektgesellschaften für das „Alte Präsidium“ in Frankfurt sowie für das „Inquariter“ in Ingolstadt in die Insolvenz geschickt. Das Amtsgericht Düsseldorf hat Rechtsanwalt Jens M. Schmidt zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

