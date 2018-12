Gerchgroup erwirbt Grundstück für Quartiersentwicklung in Ingolstadt

Die Gerchgroup hat in Ingolstadt das Areal der Rieter Ingolstadt GmbH erworben. Auf dem ca. 128.000 m² großen Grundstück an der Römerstraße soll in den nächsten Jahren ein neues Stadtquartier entstehen. Hierbei sind vielfältige Nutzungen in Planung. Der Fokus wird auf der Asset Klasse Wohnen liegen, aber auch gewerbliche Nutzungen wie Büro und Handel sowie eine Kita werden berücksichtigt und integriert. Neben zahlreichen Neubaumaßnahmen ist auch das Refurbishment einer denkmalgeschützten Halle vorgesehen.

.