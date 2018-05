Gerch Group erwirbt Areal der Postbank in der Kennedyallee in Bonn

Kennedyallee 62-70

Die Gerch Group AG hat in Bonn ein großflächiges Areal für die Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers erworben. Bei dem Areal handelt es sich um das Areal der Deutschen Postbank in der Kennedyallee 62-70, die Liegenschaft wird derzeit vom Verkäufer selbst genutzt. Das Grundstück hat eine Größe von über 32.000 m² und ist aktuell noch mit Verwaltungsgebäuden aus den 70er Jahren bebaut. Diese bleiben von der Deutschen Postbank auch weiterhin angemietet, das Mietende ist für Ende 2021 geplant.

Durch das sale and lease back agreement haben beide Parteien entsprechende Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Die GerchGroup wird die nächsten drei Jahre nutzen, um für das Areal ein Bebauungsplanverfahren durchzuführen. Dies ist notwendig um die künftig vorgesehenen Nutzungen Wohnen und Büro später realisieren zu können.



Die aktuelle Planung des Düsseldorfer Projektentwicklers sieht vor, die Bestandsgebäude rückzubauen und die Gesamtliegenschaft einer modernen und hochwertigen Folgenutzung zuzuführen. Nach bisherigem Planungsstand sollen auf dem Areal künftig ca. 40.000 m² Bruttogrundfläche entstehen. Davon ist ein Großteil für freifinanziertes und gefördertes Wohnen vorgesehen, hinzu kommt ein Bürogebäude an der Kennedyallee sowie eine Kindertagesstätte.



Nach Auszug der Verkäuferin soll Anfang 2022 umgehend mit den erforderlichen Rückbaumaßnahmen begonnen werden. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für Ende 2023 vorgesehen.



„Wir wollten schon seit Jahren gerne ein Projekt in der attraktiven Stadt Bonn realisieren, leider hatte es bisher nicht geklappt. Dass wir nun gleich mit einem solchen Volumen am Markt präsent sind freut uns umso mehr. Aufgrund unserer Erfahrung mit Quartiersentwicklungen und B-Planverfahren wird es mit den Ämtern und Behörden der Stadt Bonn sicherlich eine gute Zusammenarbeit geben, wir schauen sehr zuversichtlich auf das Projekt,“ erklärt Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerch Group AG.



Nach dem Erwerb der Tannenstraße 2-6 in Düsseldorf kann sich der Projektentwickler bereits über den zweiten Ankauf im Monat Mai 2018 freuen. Das bisherige Jahr schließt die Akquisition der Projekte The Oval in Düsseldorf [wir berichteten] und Altes Polizeipräsidium in Frankfurt ein [wir berichteten]. Für das neue Projekt in Bonn wird ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 130 Mio. Euro vorgesehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Verkäuferin hatte JLL Köln exklusiv für die Transaktion beauftragt und wurde dabei von Rechtsanwalt Ingo Erberich, Partner der Sozietät Luther in Köln, beraten. Bei der Transaktion wurde die GerchGroup AG von Rechtsanwalt Dr. Lars Kölling, Partner der Sozietät Rotthege Wassermann in Düsseldorf beraten.