GerchGroup erweitert das Team mit Christian Mühlens

Christian Mühlens

© Frank Beer Photography / GerchGroup

GerchGroup hat sein Team weiter verstärkt. Christian Mühlens (33) ist seit dem 01.08.2018 als technischer Projektentwickler im Unternehmen tätig und leitet in dieser Funktion Projekte der GerchGroup. Der Architekt arbeitete zuletzt als Senior Projektmanager für das internationale Immobilienberatungsunternehmen Jones Lang LaSalle SE in den Standorten Köln und Düsseldorf. In dieser Position verantwortete er in den vergangenen vier Jahren neben klassischen Projektmanagementleistungen auch die Steuerung komplexer Bebauungsplanverfahren sowie bundesweit technische Ankaufsprüfungen für diverse Kunden. Das Team der GerchGroup wird in naher Zukunft weiter vergrößert, da weitere Grundstücksankäufe anstehen.

