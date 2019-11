Gerchgroup darf Düsseldorfer Büroprojekt „Cavallo“ realisieren

Die Gerchgroup AG hat für das Projekt „Cavallo“ in Düsseldorf den Bauvorbescheid erhalten. Die Bezirksvertretung hat die Bauvoranfrage bereits bei ihrer Sitzung am 11. Oktober 2019 positiv beschieden. Derzeit ist die Liegenschaft noch an den Verkäufer, den Verein Deutscher Zementwerke mbH (VDZ) vermietet. Der Verein hatte die Liegenschaft Mitte 2018 im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion an die Gerchgroup veräußert [wir berichteten]. Die Zeit bis zum Auszug des VDZ wird die Gerch nutzen, um den Bauantrag einzureichen und die Baugenehmigung zu erhalten. Das Projekt wird vom Bochumer Büro Rübsamen Partner Architekten geplant.

