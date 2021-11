Gerchgroup baut mit Wayss & Freytag und Zech in Nürnberg

Die Gerchgroup AG hat die Arbeitsgemeinschaft aus Wayss & Freytag Ingenieurbau AG sowie Zech Roh- und SF- Bau GmbH mit den Rohbauarbeiten als auch den statischen Rückbauarbeiten für das Projekt The Q in Nürnberg beauftragt.

Die Beauftragung erfolgt für den Bauteil 1 der Revitalisierung des ehemaligen Quelle Versandzentrums. Hierbei handelt es sich um die Errichtung eines Behördenzentrums für die Stadt Nürnberg entlang der Fürther Straße. Auf ca. 42.000 m² Mietfläche werden im Jahr 2024 diverse Behörden der Stadt einziehen, die bisher auf unterschiedliche Standorte im Stadtgebiet verteilt sind. Darüber hinaus sind im Erdgeschoss Flächen für Einzelhandel vorgesehen. Die erforderlichen Stellplätze werden in einer neuen Tiefgarage unterhalb des Vorplatzes „Fürther Straße“ sowie dem denkmalgeschützten Bestand realisiert.



Die vorgezogenen Abbruch- sowie Entkernungsarbeiten sind mittlerweile nahezu abgeschlossen, die Erstellung der Baugrube für die neue Tiefgarage läuft auf Hochtouren. Mit der jetzt erfolgten Beauftragung der Rohbauarbeiten können die Arbeiten weiter nahtlos in die nächste Phase des Projektes übergehen.



Anstehende Vergabepakete (Fassade + Fenster, Technische Gebäudeausstattung und Innenausbau) für das Projekt sind aktuell in der Vorbereitung, und sollen terminlich anknüpfend an die Rohbauarbeiten zeitnah vergeben werden.



Für Alexander Pauls, Vorstand Development der Gerchgroup AG, ist die Vergabe der Rohbauarbeiten ein wichtiger Meilenstein bei der komplexen Quartiersentwicklung von The Q: „Mit der ARGE aus Wayss & Freytag Ingenieurbau AG und der Zech Roh- und SF- Bau GmbH konnten wir kompetente Partner gewinnen, welche mit Ihrem Konzept bei der hochkomplexen Aufgabenstellung des „Bauen im Bestand“ überzeugen konnten. Wir freuen uns, die jetzt anstehenden Arbeiten gemeinsam anpacken zu können.“



Das ehemalige Quelle Versandzentrum wird in den nächsten Jahren in verschiedenen Bauteilen zu einer modernen und marktkonformen Mixed-Use Immobilie umgewandelt und revitalisiert. Neben dem gewerblich geprägten Bauteil 1 werden in weiteren Bauabschnitten vor allem Wohnungen entstehen.



Quellkollektiv wird Mieter im ehemaligen Heizhaus

Vor einigen Tagen vermeldete Gerch zudem den nächsten Vermietungserfolg für The Q, dieses Mal für das dem denkmalgeschützten Quelle Versandzentrum gegenüberliegenden ehemaligen Heizhaus des Quelle Areals. Der neue Mietvertrag mit dem Quellkollektiv e.V. wurde langfristig abgeschlossen und umfasst das gesamte Gebäude südlich der Wandererstraße mit einer BGF von ca. 2.100 m². Der kreativ tätige Verein ist bereits seit einigen Jahren Mieter in dem ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Gebäude und nutzt die Flächen als Kunstbegegnungsstätte, Ateliers, Werkstätten und Veranstaltungsort.



An das Heizhaus angeschlossen ist auf einer Freifläche mit ca. 1.000 m² auch das Urban Gardening Projekt Stadtgarten Nürnberg beheimatet. Mit dem Bluepingu e.V. wurde hierzu bereits im Jahr 2019 ein Mietvertrag abgeschlossen.



Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerchgroup AG, freut sich darüber, „dass wir dem Quellkollektiv weiterhin eine Heimat für seine Arbeit bieten können. Der Verein war bereits beim Ankauf der Liegenschaft im Heizhaus ansässig und wir begrüßen es, dass eine solche soziale Einrichtung Teil des Gesamtprojektes ist. Gemeinsam mit dem Urban Gardening Projekt stellt das Quellkollektiv eine wichtige soziale Komponente für The Q dar.“