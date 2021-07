Gerchgroup zieht in das KII von Centrum und B&L

Der Düsseldorfer Projektentwickler Gerchgroup AG hat mit der Centrum Gruppe und der B&L Gruppe einen langfristigen Mietvertrag für Büroflächen im KII in Düsseldorf unterzeichnet.

.

Die Mietfläche umfasst das 3. und 4. Obergeschoss des Gebäudes und beläuft sich auf rd. 1.750 m², hinzu kommen Terrassenflächen von rd. 670 m². Der Mietvertrag wurde mit einer Laufzeit von 10 Jahren zzgl. Option vereinbart, der Umzug von dem bisherigen Firmensitz der Gerchgroup in der Cecilienallee in das KII ist für das 2. Quartal 2022 vorgesehen. Insgesamt sind mit dem Mietvertrag mehr als 90 Prozent des Geschäftshauses KII mit seiner weithin sichtbaren Grünfassade vermietet.



Die Gerchgroup wird die Mietfläche vor dem Hintergrund der Anforderungen an künftige Arbeitswelten planen und gestalten. Die Räumlichkeiten sollen die Qualitäten widerspiegeln, die der Developer auch in den eigenen Projekten künftig als Lösungen anbietet. Das großzügige Flächenkonzept verbindet Elemente aus geschlossenen Büros, open space areas, Rückzugsbereiche für Kommunikation und eine Vielzahl von Besprechungsräumen. In allen Segmenten wird Wert auf Flexibilität und Berücksichtigung digitaler Lösungen gelegt.



„Zunächst freuen ich mich, dass wir mit unserem 45-köpfigen Team wieder zentral in die Düsseldorfer City kommen, um auch die infrastrukturellen Vorteile des Standortes zu nutzen. Darüber hinaus können wir auf den neuen Flächen unsere Vorstellung von modernen und zeitgemäßen Büroflächen realisieren und auch präsentieren. Wir werden in einer Art Showroom arbeiten, um beispielsweise Geschäftspartnern und Mietinteressenten möglichen Lösung für künftige Arbeitswelten zu zeigen“, sagt Mathias Düsterdick, Vorstandvorsitzender der Gerchgroup AG.



„Der KII ist ein architektonisch außergewöhnliches, exklusives und klimafreundliches Geschäftshaus. Neben exzellenten Einzelhandelsflächen und Flagship-Stores bietet es auch hochwertige und repräsentative Büroflächen, die prädestiniert dafür sind, neue Ansätze für moderne und innovative Arbeitswelten zu verwirklichen. Das unterstreicht zugleich den Innovations- und Nachhaltigkeitsgedanken des gesamten Ensembles. Deshalb freut es uns besonders, die Gerchgroup AG mit ihrem künftigen Unternehmenssitz im KII begrüßen zu können“, sagt Rudi Purps, Geschäftsführer der Centrum Gruppe.



Aktuell realisiert die Gerchgroup mit dem Projekt The Oval selbst eine Büroimmobilie am Kennedydamm in Düsseldorf [wir berichteten]. Das Projekt spiegelt viel wider, was nun auch im KII realisiert wird. Die Fertigstellung für The Oval ist für Ende 2021 vorgesehen.