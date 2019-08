Gerchgroup engagiert Stanislav Kogan und Oliver Zähr

Stanislav Kogan

© Frank Beer/Gerchgroup AG

Die Gerchgroup AG hat sich im Bereich Finance personell weiter verstärkt. Seit Juli dieses Jahres sind Stanislav Kogan und Oliver Zähr für das Tätigkeitsfeld Finanzen und Controlling zuständig.

Stanislav Kogan ist seit dem 1. Juli 2019 im Unternehmen. Nach seinem Studium zum Bachelor of Science (B. Sc.) in Finance, Accounting, Controlling & Taxes an der Fachhochschule Dortmund war er im Bereich Controlling international agierender Unternehmen tätig. Zuletzt leitete Stanislav Kogan das Controlling bei der Greyfield Group am Standort Essen.



Oliver Zähr ist zum 15. Juli 2019 bei dem Projektentwickler eingetreten. Der Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) war nach seinem Studium bei einer international agierenden Pfandbriefbank im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung tätig. Während dieser Zeit schloss er zudem sein Studium zum Master of Laws ab. Oliver Zähr arbeitet zuletzt als Senior Kreditspezialist im Bereich Unternehmens- und Immobilienfinanzierung bei der Hahn Gruppe.



Das Team Finance um die beiden Vorstände Christoph Hüttemann und Dominique Gutsmann, die vor einigen Wochen berufen wurden [wir berichteten], soll zeitnah mit einem neuen Head of Finance komplettiert werden.