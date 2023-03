Gerch vergibt weiteren Auftrag für „The Q“

Gerch hat den „Nicht Technischen Ausbau“ beim Projekt The Q in Nürnberg vergeben. Beauftragt wurde erneut die Arbeitsgemeinschaft aus Zech Roh- und SF-Bau GmbH sowie Wayss & Freytag Ingenieurbau AG. Das Volumen für dieses Vergabepaket beläuft sich auf rund 40 Mio. Euro.

