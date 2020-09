Gerch und Stadt Frankfurt küren Hochhaus-Pläne am Alten Polizeipräsidium

Die Gerch Group und die Stadt Frankfurt haben den Siegernentwurf für das Areal am Alten Polizeipräsidium gekürt. Auf dem seit langem brach liegenden Grundstück mit einer Fläche von rund 15,4 Hektar werden ein Ensemble aus Neubauten rund um ein max. 145 m Hochhaus und dem denkmalgeschützten Bestand nach Plänen eines Entwurfs von Meixner Schlüter Wendt Architekten entstehen. In einem nächsten Schritt soll das Ergebnis nun baurechtlich fixiert werden, sodass schon bald mit der Hochbauplanung und -realisierung begonnen werden kann. Der Baubeginn ist aktuell für 2022 anvisiert, damit könnte das Gesamtprojekt, für die der Investor mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 800 Mio. Euro rechnet [Gerch Group übernimmt Altes Polizeipräsidium für 212,5 Mio. Euro], bis 2026 fertiggestellt sein.

