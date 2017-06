Gerch und SSN erhalten Baugenehmigung für No.1 in Mannheim

Perspektive Glücksteinallee

Im Glückstein-Quartier läuft eines der bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekte auf Hochtouren. Auf dem Grundstück direkt am Südeingang zum Hauptbahnhof wird ein Büro- und Hotelgebäude errichtet. Bauherrin ist eine Projektgesellschaft, hinter der ein Joint-Venture der Gerch Group und der SSN Group steht.

Mit der Übergabe der Baugenehmigung durch Baubürgermeister Lothar Quast und Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch an Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerch Group AG, und Jürgen Overath, Deutschlandchef der SSN Group, fiel der Startschuss zum Bau des rund 70 Millionen-Euro-Projekts. Fertigstellung und Einzug sind für Mitte 2019 geplant.



„Die städtebaulichen und grünplanerischen Konturen werden immer deutlicher ablesbar. Mit dem Bau des Büro- und Hotelgebäudes No.1 wird an dieser zentral wichtigen Stelle ein architektonisch überzeugender Zugang zum Quartier geschaffen“, so Baubürgermeister Lothar Quast. Nachdem die Feuerwache Mitte März dieses Jahres aus ihrem alten Gebäude im Glückstein-Quartier in ihren Neubau in Neckarau umgezogen ist, kann nun auch der zentrale Bereich am Ausgang des Hauptbahnhofs in Angriff genommen werden.



Unter dem Projektnamen „No.1“ plant die Bauherrin einen 15-geschossigen Turm sowie einen 6-geschossigen Sockelbau mit insgesamt rund 22.000 m² Bruttogrundfläche. In der eingeschossigen Tiefgarage werden zudem 128 Stellplätze errichtet. Das Projekt wird nach den Plänen des Mannheimer Architekturbüros Schmucker und Partner realisiert. Es werden rund 13.000 m² Bürofläche im höchsten Qualitätssegment geschaffen, die Platz für weit über 400 Arbeitsplätze bieten. Die international agierende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) hat bereits knapp 7.000 m² Bruttogeschossfläche sowie 100 Stellplätze angemietet. Der Mietvertrag läuft mindestens zehn Jahre mit Option auf Verlängerung. Mit dem Einzug Mitte 2019 wird EY seine bisherigen Standorte an der Theodor-Heuss-Anlage und am Willy-Brandt-Platz zusammenlegen. „Das Objekt wird den Eingang des neuen Stadtquartiers prägen“, ist sich Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch sicher und ergänzt: „Die Ansiedlung von Ernst & Young als Ankermieter ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Glückstein-Quartiers zum hochwertigen Business- und Wohnstandort sowie ein starkes Signal für unseren Wirtschaftsstandort.“



Ein Holiday Inn Hotel mit modernsten Standards im Designkonzept ist ebenfalls geplant. Für das 4-Sterne-Hotel mit 150 Zimmern, Gastronomie und Konferenzräumen wurde mit dem Franchisenehmer GS Star einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen. Mit dem Hotelpachtvertrag und dem Mietvertrag EY ist laut dem Vorstandsvorsitzenden der Gerch Group AG Düsterdick ein Vorvermietungsstand von knapp 70 Prozent für das Gesamtprojekt erreicht. Die restlichen Flächen würden aufgrund der ausgezeichneten Marktlage ohne einen weiteren Ankermieter erstellt. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es zahlreiche Anfragen und Interessenten für die Flächen.



Der Düsseldorfer Projektentwickler hatte das Grundstück am Eingang zum Hauptbahnhof im Dezember 2015 erworben und im Juli 2016 grünes Licht für das Bauvorhaben vom Gemeinderat erhalten. Der Bauantrag wurde kurz vor Weihnachten 2016 eingereicht. Durch das im April 2017 geschlossene Joint-Venture mit der in der Schweiz ansässigen SSN Group ist diese nun mit an Bord.