Gerch reicht „The Q“ an Corestate für BVK weiter

Den Bauantrag für die Quartiersentwicklung „The Q" hat die Gerchgroup bereits im Juni eingereicht, jetzt ist auch ein Endinvestor für den Hauptabschnitt der Trophy-Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen Quelle-Areal gefunden. Die Corestate Capital hat diesen für einen Fonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) erworben. Das Investitionsvolumen der Transaktion beläuft sich auf über 300 Mio. Euro.

.

„Diese Stadtquartiersentwicklung zählt derzeit zu den größten in Deutschland und ist ein gutes Beispiel für neue Nutzungsarten urbaner Bauflächen in Bestlage in Verbindung mit der steigenden Nachfrage auf Kundenseite nach innovativen Mischkonzepten für Wohnen, Infrastruktur und Gewerbe. Wir entwickeln hier auf Basis unseres exzellenten Produktzugangs zu großen Immobilienprojekten in A-Städten und mit unserer sehr breiten Erfahrung im aktiven Asset Management nachhaltige und rentable Investmentlösungen für unsere institutionellen Kunden. Durch den Megatrend Urbanisierung und die damit verbundene Nachverdichtung in den Ballungsgebieten wird die Asset-Klasse Stadtquartiere kontinuierlich an Bedeutung gewinnen und wir werden mit weiteren spannenden Projekten aus unserer Pipeline den modernen Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum in den deutschen Großstädten aktiv mitgestalten“, kommentiert Lars Schnidrig, CEO der Corestate Capital Group, die Transaktion.



„Ein Verkauf dieser Größenordnung in diesen bewegten Zeiten ist ein Beleg dafür, dass sich Qualität am Ende immer durchsetzt und wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, den Umständen zum Trotz den ersten Bauabschnitt dieser Quartiersentwicklung zu veräußern“, so Marc K. Thiel, Vorstand der Gerchgroup. Die weiteren Baufelder des Gesamtprojektes mit knapp 200.000 m² Bruttogeschossfläche, die überwiegend zur Wohnnutzung entwickelt werden, sollen ebenfalls mit Fertigstellung veräußert werden.



Insgesamt umfasst das Objekt, das über viele Jahre der Vorzeigestandort des Quelle-Versandhauses war, mehr als 51.000 m² Mietfläche, wovon die Stadt Nürnberg ca. 42.000 m² für 25 Jahre angemietet hat [wir berichteten]. In dem neuen Behördenzentrum werden verschiedene über das Stadtgebiet verteilte Behörden wie das Jugendamt, das Sozialamt und das Amt für Digitalisierung & IT zusammengefasst. Die übrigen Flächen werden langfristig an Einzelhändler aus den Bereichen Lebensmittel- und Nahversorgung vermietet werden. Die Fertigstellung des Projektes erfolgt 2024. Mit den Bauarbeiten soll laut Gerch direkt nach Erhalt der Baugenehmigung gestartet werden. Zudem sind in drei anderen Bauabschnitten rund 2.000 Wohn-, weitere Einzelhandels- und Gastronomieeinheiten sowie eine Kindertagesstätte vorgesehen. In diesem Bereich wurde zuletzt mit dem Evangelischen Siedlungswerk (ESW) ein Kaufvertrag abgeschlossen, die auf dem Areal bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen [wir berichteten].