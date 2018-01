Gerch Group verstärkt das Team mit Björn Krischick

Björn Krischick

Der expandierende Projektentwickler Gerch Group AG hat sein Team mit Björn Krischick (43) verstärkt. Der diplomierte Betriebswirt (FH) ist seit dem 01.01.2018 als technischer Projektentwickler im Unternehmen tätig und leitet in dieser Funktion verschiedenen Projekte des Düsseldorfer Unternehmens.

Krischick arbeitete in der Vergangenheit unter anderem in Berlin und Baden-Württemberg als Projektleiter. Seit ca. 8 Jahren ist er in verantwortungsvoller Position als Projektentwickler deutschlandweit in den Bereichen Handel und Wohnen tätig, unter anderem bei der Trei Real Estate GmbH.