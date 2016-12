Gerch Group kommt mit 70 Mio.-Projekt in Mannheim voran

Die Düsseldorfer Gerch Group treibt ihr 70 Mio. Euro schweres Entwicklungsprojekt No. 1 im Glückstein-Quartier in Mannheim zügig voran und hat jetzt den Bauantrag für das Hotel- und Bürogebäude inklusive Antrag auf Teilbaugenehmigung eingereicht. Auf dem unmittelbar am Mannheimer Hauptbahnhof gelegenen Areal entstehen rund 21.000 m² Bruttogeschossfläche in einem 15-geschossigen Turm und einem 6-geschossigen Sockelbau. Die Baugenehmigung wird voraussichtlich im II. Quartal 2017 vorliegen, der Baubeginn ist dann unmittelbar geplant. Damit könnte das Projekt das erste der Gerch Group sein, das in die Hochbauphase eintritt. Die Fertigstellung und der Einzug der Mieter sind für Mitte 2019 vorgesehen.

