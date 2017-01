Gerch Group ernennt Michael Henn zum Head of Transactions

Michael Henn

Michael Henn (40) ist beim Düsseldorfer Projektentwickler Gerch Group zum Head of Transactions aufgestiegen. Er war bereits seit Gründung des Unternehmens im November 2015 bei Gerch tätig und bisher für die Akquisition der Liegenschaften sowie Abschlüsse der gewerblichen Ankermietverträge im Ressort von CEO Mathias Düsterdick zuständig. Auch bei der PDI waren Henn und Düsterdick bereits Kollegen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. PDI Property Development Investors GmbH 6B47 Real Estate Investors Gerch Group

Vor seinem Wechsel zur Gerch Group war Michael Henn – wie auch die beiden Gerch Group Geschäftsführer Mathias Düsterdick und Christoph Hüttemann - bei der PDI Property Development Investors GmbH tätig und hier für den Ankauf von Grundstücken wie auch den Verkauf der realisierten Projekte verantwortlich. Gerch CEO Mathias Düsterdick (CEO) und Christoph Hüttemann (CFO) hatten Ende Oktober 2015 ihre Anteile an der PDI-Gruppe an das österreichische Immobilienunternehmen 6B47 Real Estate Investors AG verkauft, um mit der damals neu gegründeten Gerch Group zu starten.



Michael Henn verantwortet in seiner neuen Position bei der Gerch Group alle bundesweiten An- und Verkäufe der Gerch Group. Darüber hinaus sollen unter seiner Leitung auch nutzerbezogene Projektentwicklungen verstärkt im Fokus stehen. Mit seinem neu zusammengestellten,4-köpfigen Transactions Team wird sich der Dipl.-Betriebswirt (FH) auch um die großvolumigen gewerblichen Vermietungen kümmern.