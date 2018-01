Gerch Group entwickelt erstmals vor der eigenen Haustür

Die traditionelle „Feindschaft“ zwischen Köln und Düsseldorf ficht die Gerch Group offensichtlich nicht an: Nachdem die zwei Großprojekte in Köln noch vor Weihnachten auf Schiene gesetzt werden konnten [Gerch Group startet in Köln durch], starten die Projektentwickler erstmals (!) in ihrer Heimatstadt mit einer Büroentwicklung. Im Norden der City, im bürostarken Stadtteil Golzheim, sollen zwischen Roßstraße und Kennedydamm 15.300 m² BGF neue Bürofläche projektiert werden.

Die Gerch Group hat dazu ein 5.100 m² großes Entwicklungsgrundstück im Rahmen eines Asset Deals erworben, dessen Bestandsgebäude der Abrissbirne anheimfallen sollen – und zwar relativ zeitnah. Das Reißbrett sieht an der Stelle einen architektonisch ansprechenden Baukörper mit modernster Gebäudeausstattung vor, der einen grünen Innenhof arrondiert. 120 Millionen Euro haben die Düsseldorfer für das neue Projekt veranschlagt. Und da eine Baugenehmigung bereits in der Schublade liegt, kalkuliert der Entwickler mit einer Fertigstellung in 2020. Die Vermietung dürfte sich angesichts der angespannten Lage auf dem Büromarkt der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt kombiniert mit der optimalen infrastrukturellen Ausstattung des direkten Umfelds als ein Kinderspiel erweisen.