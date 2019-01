Gerch Group bezahlt das Alte Polizeipräsidium

Die Gerch Group hat die Finanzierung für die Projektentwicklung Das Präsidium in Frankfurt sichergestellt und den Kaufpreis an das Land Hessen in der vereinbarten Frist gezahlt. Die Helaba sowie die HFS stellen Gerch einen entsprechenden Kredit als Ankaufs- und weitere Projektfinanzierung zur Verfügung. Für Gerch-Chef Mathias Düsterdick ein toller Start in das Jahr 2019: „Nachdem wir im Dezember letzten Jahres die Finanzierungen für die Projekte Cavallo in Düsseldorf [wir berichteten] und The Q in Nürnberg [wir berichteten] abschließen konnten, sind wir hochzufrieden nun die noch angestandene Finanzierung für das Projekt Das Präsidium in Frankfurt sichergestellt zu haben."

.

Der Düsseldorfer Developer hatte das Grundstück in der Friedrich-Ebert-Anlage 11 mit einer Größe von 15.430 m² im vergangenen März für 212,5 Mio. Euro erworben [wir berichteten]. Es liegt zentral an der Nahtstelle Westend, Bankenviertel sowie Europaviertel und stellt eines der letzten großen Entwicklungsareale in der Frankfurter Innenstadt dar. Geplant ist die Realisierung eines modernen Gebäudeensembles mit den Nutzungen Büro, Hotel sowie freifinanziertes und gefördertes Wohnen. Darüber hinaus sind eine Kindertagesstätte sowie eine Erweiterungsfläche für eine Turnhalle der angrenzenden Schule in die Planung integriert.



Laut des Investors wird aktuell das weitere Vorgehen mit den Ämtern der Stadt abgestimmt. Der städtebauliche und architektonische Entwurf wird in einem Wettbewerbsverfahren unter Beteiligung der Stadt Frankfurt in den kommenden Monaten ermittelt.