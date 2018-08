Gerch Group beruft Michael Henn zum Prokuristen

Michael Henn

© Johann Sebastian Kopp / GerchGroup AG

Michael Henn wurde vom Vorstand des Düsseldorfer Projektentwicklers GerchGroup zum Prokuristen berufen. Michael Henn verantwortet in seiner Position als Head of Transactions alle bundesweiten An- und Verkäufe der GerchGroup. Mit dem von ihm geführten Transactions Team kümmert sich der Dipl.-Betriebswirt (FH) auch weiterhin um die Initiierung von Projekten und um die großvolumigen gewerblichen Vermietungen und Verpachtungen in den unterschiedlichen Asset Klassen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. 6B47 Real Estate Investors GerchGroup

Seit Gründung der GerchGroup im November 2015 führt Michael Henn im Ressort von CEO Mathias Düsterdick die deutschlandweite Akquisition durch. Unter seiner Leitung wurden 16 Liegenschaften angekauft sowie diverse gewerbliche Ankermietverträge für Hotels und Büro abgeschlossen. Unter den Ankäufen waren prominente Liegenschaften bzw. Quartiersentwicklungen wie etwa das ehemaligen Deutz Areal in Köln, das Alte Polizeipräsidium in Frankfurt sowie aktuell das Quelle Areal in Nürnberg. In Summe belaufen sich die Ankäufe auf ein Gesamtprojektvolumen von rund 5,8 Mrd. Euro.



Bereits vor seinem Wechsel zur GerchGroup war Michael Henn bei der PDI Property Development Investors GmbH (heute 6B47 Germany GmbH) für den Ankauf von Grundstücken wie auch den Verkauf der realisierten Projekte verantwortlich. Hierzu zählten neben gewerblichen Developments auch großvolumige wohnwirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland.