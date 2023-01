Gerch gewinnt weiteren Mieter für The Oval

Gerch gewinnt einen weiteren Mieter für Düsseldorfer Büroimmobilie The Oval. Ab Juli 2023 wird die H+H Deutschland GmbH das gesamte Erdgeschoss der 15.300 m² oberirdische BGF umfassenden Entwicklung am Kennedydamm belegen.

Die Laufzeit des Mietvertrages mit dem Produzenten von Wandbaustoffen beträgt 7,5 Jahre. Im Juli 2022 wurde bereits ein Vertrag mit der Air Liquide Deutschland GmbH über den Bezug von insgesamt 4.500 m² Flächen inklusive Dachterrasse abgeschlossen [wir berichteten]. Mit der Page Group besteht ein 10-Jahresmietvertrag über rund 3.500 m² Mietfläche [wir berichteten]. Somit verbleiben für potenzielle Mieter des Objekts in der Hans-Böckler-Straße 33 insgesamt noch rund 4.900 m² Mietfläche.



„Dieser erneute Vermietungserfolg bestätigt unseren Entwicklungsschwerpunkt auf nachhaltigen Büroimmobilien. Gerade jetzt suchen Unternehmen verstärkt nach innovativen neuen Standorten, die den Austausch fördern und Beschäftigten einen echten Mehrwert gegenüber dem Homeoffice bieten. Nur mit entsprechender Standortqualität können Top-Talente gewonnen und dauerhaft gehalten werden. Mit The Oval zeigen wir, wie man Büroimmobilien im aktuellen Marktumfeld erfolgreich realisieren und vermarkten kann“, erklärt Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender von Gerch.



Die Anteon Immobilien GmbH & Co. KG hat H+H Deutschland beraten und die Anmietung vermittelt. Die rechtliche Beratung der H+H Deutschland erfolgte durch die Kanzlei Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, die rechtliche Beratung von Gerch durch die Kanzlei Rotthege Partnerschaftsgesellschaft mbB.



Hoher Digitalisierungsgrad und nachhaltiger Betrieb

The Oval wurde am Teilmarkt Kennedydamm fertiggestellt, einer der am stärksten wachsenden Bürostandorte der Landeshauptstadt. Das Gebäude umfasst eine oberirdische BGF von 15.300 m² und besticht mit seiner großflächigen Glasfassade und der prägenden Kubatur. Potenzielle Mieter finden äußerst flexible Grundrisse vor, die an die individuellen Nutzungswünsche anpassbar sind. Der hohe Digitalisierungsgrad von The Oval wird durch die Zertifizierung mit WiredScore in Platin als erstes Gebäude in Düsseldorf unterstrichen.



Im Fall von The Oval ist z.B. die Buchung von Arbeitsplätzen, Besprechungsräumen und Stellplätzen problemlos per App möglich. Auch alle Arten von Smartoffice-Anwendungen können auf der vorhandenen Infrastruktur aufbauen.



Das Projekt wurde für seinen ressourcenschonenden Bau, sowie den nachhaltigen Betrieb mit LEED Gold zertifiziert.

Die Finanzierung der Projektentwicklung wurde durch die Deutsche Hypo – Nord/LB Real Estate Finance, Düsseldorf realisiert. Zusätzlich wird das Projekt von der aam²cred Debt Investments mit ihrem Immobilien-Kreditfonds „UniInstitutional – Private Real Estate Debt 1“ begleitet.