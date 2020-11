Gerch finanziert Dresdner Quartiersentwicklung mit Helaba und Collineo

Die Gerchgroup AG hat die Finanzierung für die geplante Quartiersentwicklung „Quartiere am Blüherpark“ auf dem ehemaligen Robotron Areal in Dresden sichergestellt und den Kaufpreis in der kaufvertraglich vereinbarten Frist gezahlt. Senior Finanzierer ist die Helaba. Collineo beteiligt sich über eine von ihr gemanagte Gesellschaft mit Mezzanine-Kapital an der Grundstücksankaufsfinanzierung…

Fotos: Jürgen-M. Schulter ; Jürgen-M. Schulter / Gerchgroup AG



[…]