Der Projektentwickler Gerchgroup hat am Dienstag das Richtfest für das Büroprojekt „The Oval“ in Düsseldorf gefeiert. Trotz der aktuellen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wollte der Düsseldorfer Developer nicht auf diesen traditionellen Meilenstein des Projektes verzichten und feierte die Fertigstellung des Rohbaus unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften in einem sehr…

Fotos: BM+P Architekten / GerchGroup, BM+P Architekten / GerchGroup



[…]