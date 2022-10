Gerch erweitert Führungskreis um vier Prokuristen

Der Projektentwickler Gerch erweitert im Zuge der Wachstumsstrategie seine Führungsspitze. Künftig erhalten Anja Danelsing, Benjamin Beckers, Henning Nelles und Robin Steigerwald Einzelprokura und werden das Unternehmen in ihren jeweiligen Funktionen nach außen auch rechtlich vertreten. Dieser Schritt soll ihnen ermöglichen, künftig noch erfolgreicher mit der Gerch-Spitze und insbesondere den einzelnen Bereichsvorständen zusammenzuarbeiten.

.

„Die Erweiterung der Führungsspitze von Gerch spiegelt den erfolgreichen Kurs und das beachtliche Wachstum unseres Unternehmens in den vergangenen Jahren. Anja Danelsing, Benjamin Beckers, Henning Nelles und Robin Steigerwald erhalten Prokura entsprechend ihrer jeweiligen Qualifikationen und Expertise. Mit dem neuen Führungsteam schaffen wir die Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren weitere komplexe und großvolumige Projektentwicklungen erfolgreich zu realisieren", so Mathias Düsterdick, Mitgründer und CEO von Gerch.



Anja Danelsing verantwortet in ihrer aktuellen Funktion als Head of Corporate Finance, HR & Business Administration vielschichtige Themen des Unternehmens und bildet die Schnittstelle zu den Family-Offices der Eigentümer. Vor ihrem Wechsel zu Gerch 2018 war die zertifizierte Mediatorin mehr als 20 Jahre für verschiedene Kreditinstitute im verantwortungsvollen Firmenkunden- und Immobilienkundenkreditgeschäft tätig.



Benjamin Beckers treibt seit 2021 als Head of Development die Quartiersentwicklungen und Bebauungsplanverfahren sowie Objektplanungs- und Realisierungsphasen von Gerch erfolgreich weiter voran. Zuvor war er als Projektleiter in erster Linie für die erfolgreiche Projektentwicklung „The Q“ in Nürnberg zuständig. Beckers bringt langjährige Erfahrung aus diversen Führungsfunktionen mit. U.a. war er mehr als zehn Jahre lang Projektleiter beim renommierten Architekturbüro Kadawittfeldarchitektur.



Henning Nelles besetzt im Unternehmen aktuell die Position des Head of Transaction und verantwortet als solcher die Akquisition von neuen Projekten, deren Vermietung und Vermarktung. Vor seiner Tätigkeit für Gerch begleitete Nelles bereits Transaktionen beim Projektentwickler Edge Technologies sowie bei Jones Lang LaSalle und der German Estate Group.



Robin Steigerwald ist als Head of Finance für die Themen Finanzierung und Controlling bei den Projekten von Gerch zuständig. Der Dipl.-Kaufmann, MBA und CFA verfügt über eine langjährige Berufserfahrung und Expertise in den Bereichen Finanzierung, Controlling und institutionellem Geschäft, u.a. im Fonds- und Finanzbereich der Beos AG sowie bei der AEW Invest GmbH.



Die aktuelle Erweiterung des Führungskreises stärkt die Struktur von Gerch. Mit der Maßnahme trägt das Unternehmen dem bisherigen und geplanten Wachstum Rechnung und konsolidiert die internen Organisationsabläufe. Weitere Schritte, die der effektiven Arbeitsteilung dienen sollen, sind für die kommenden Monate geplant.