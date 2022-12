Gerch erhält weitere Baugenehmigungen für Laurenz Carré

Der Düsseldorfer Projektentwickler hat zwei weitere Baugenehmigungen für das nördliche Teilprojekt der Quartiersentwicklung Laurenz Carré in Köln erhalten. Für die Errichtung der fünf Gebäudeteile des Bauteils Nord waren jeweils einzelne Genehmigungen von der Stadt Köln erforderlich, diese liegen nun insgesamt vor. Damit können die Hochbauarbeiten auf dem Baufeld zeitnah und fristgerecht beginnen. Die Beauftragung des Rohbaus steht unmittelbar bevor.

