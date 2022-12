Gerch bestellt Sandra Ludwig in den Aufsichtsrat

Sandra Ludwig

© Gerch

Die Gerchgroup AG hat Sandra Ludwig, seit Anfang 2021 Geschäftsführerin der Grossmann & Berger GmbH [wir berichteten], in den Aufsichtsrat bestellt. Gleichzeitig scheidet mit Wolfgang Buchholz ein langjähriges Mitglied aus dem Gremium aus.

.

„Ich freue mich sehr, dass mit Sandra Ludwig in diesem Jahr eine Führungspersönlichkeit mit großer Marktkenntnis in den Aufsichtsrat der Gerchgroup AG eingetreten ist. Aufgrund Ihrer Branchenerfahrung bin ich überzeugt, dass sie unsere Unternehmensentwicklung in dieser Funktion positiv beeinflussen wird“, erklärt Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerchgroup AG, zur Neubesetzung des Gremiums.



Sandra Ludwig ist seit Jahren in leitenden Funktionen in der Immobilienwirtschaft tätig, zuletzt seit Januar 2021 als Geschäftsführerin bei Grossmann & Berger GmbH, mit Verantwortung für den Bereich Gewerbe und Wohnen Investment.



Zuvor war Ludwig zehn Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Jones Lang LaSalle beschäftigt, zunächst als Team Leader am Standort Hamburg. Als Head of Retail Investment arbeitete sie ab 2016 an der Schnittstelle zwischen neuen Handelstrends, den Interessen nationaler Investoren und der Gestaltung deutscher Innenstädte [wir berichteten]. Von 2005 bis 2010 war Ludwig Direktorin für An- und Verkäufe der Rickmers Immobilien Management und verantwortete als solche das Immobilientransaktionsgeschäft.



Als anerkannte Marktexpertin ist Sandra Ludwig zudem regelmäßige Referentin auf diversen Handels- und Immobilienkonferenzen. Sie ist Mitglied der Versammlung eines Ehrbaren Kaufmann zu Hamburg e.V.



Neben Ludwig (Immobilienmaklerin und Geschäftsführerin Grossmann & Berger GmbH) gehören zum Aufsichtsrat der Gerchgroup AG Prof. Dr. Wolfgang Schuster (Oberbürgermeister a.D./Aufsichtsratsvorsitzender) und Stavros Kostantinidis (Rechtsanwalt/stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender).