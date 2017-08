Gerald Klinck verläßt Vonovia

Der zweite Ex-Gagfah-Vorstand scheidet bei der Vonovia aus dem Vorstand: Gerald Klinck (48), der nach der Gagfah-Übernahme in den Vorstand von Vonovia gewechselt war, hat sich entschieden, keine Verlängerung seines Vertrages anzustreben und den Vorstand des Wohnungskonzerns zum Ende seiner Vertragslaufzeit (Mai 2018) zu verlassen, um sich neuen unternehmerischen Aufgaben zu widmen. Dies teilte die Vonovia AG jetzt mit. Bis dahin trägt Klinck aber weiterhin als Chief Controlling Officer die Verantwortung für sein Vorstandsressort. Wie es dann weitergeht ist noch nicht klar, laut Aufsichtsratschef Wulf Bernotat wird „über die Konsequenzen für die zukünftige Vorstandsarbeit zu gegebener Zeit beraten.“

Der studierte Betriebswirt Gerald Klinck begann seine Karriere in der Immobilienbranche 1997 bei der HSH Nordbank. 2006 übernahm er bei der Gehag die Verantwortung für die Unternehmenssteuerung und Unternehmensplanung, wechselte anschließend zur Deutschen Wohnen und wurde dort 2009 ins Executive Board berufen. Von 2011 bis zum Zusammenschluss mit der damaligen Deutschen Annington im Jahr 2015 war Gerald Klinck bei der Gagfah SE tätig und leitete von 2012 an als CFO den kaufmännischen Bereich. Im Zuge des Zusammenschlusses wurde Gerald Klinck als Chief Controlling Officer in den Vorstand von Vonovia berufen. Er hat die Bereiche Controlling, Portfoliomanagement/Bewertung und die Immobilien Treuhand weiterentwickelt und den zentralen Einkauf aufgebaut und professionalisiert.



Mit dem Abtreten von Klinck im nächsten Jahr geht der zweite Ex-Gagfah-Vorstand neue Wege. Der ehemalige Gagfah-Chef Thomas Zinnöcker hatte Vonovia bereits kurz nach der Integration der Gagfah in den Konzern verlassen. Er wechselte in den Chefsessel des Energieleisters Ista [Zinnöcker verlässt Vonovia], wo er aktuell erfolgreich das Wachstum vorantreibt [Ista wird für 4,5 Mrd. Euro an Asiaten verkauft].