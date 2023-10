Gerald Beck wechselt von UBM zu BIG/ARE

Gerald Beck

© Philipp Horak

Mitte Mai 2024 übernimmt Gerald Beck die Geschäftsführerposition bei der österreichischen Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) sowie der Austrian Real Estate (ARE) von Wolfgang Gleissner, der seinen Ruhestand antritt.

„Die UBM und ARE verbindet eine strategische Partnerschaft in München und Wien [wir berichteten] und es ist immer eine Auszeichnung, wenn es hier zu einem freundlichen Management-Wechsel kommt“, kommentiert Thomas G. Winkler, CEO der börsennotierten Mutter der UBM Österreich. Die Nachfolge von Beck übernimmt interimistisch der neue CTO und Vorstand der UBM Development AG, Peter Schaller, der seit dem Spätsommer als Technikvorstand an Bord ist [wir berichteten].