Gera - Rückkauf kommunaler Wohnungen soll Thüringens Modellprojekt werden

Mit der Begründung, dass in Thüringen preiswerter Wohnraum knapp wird, will das Land Thüringen den Rückkauf von Wohnungen von privaten Investoren unterstützen. Auch die Landesentwicklungsgesellschaft sich zukünftig in diesem Bereich stärker engagieren. Dafür stehen bei der Thüringer Aufbaubank nach Angaben von Ministerpräsident Ramelow ca. 200 Mio. Euro für solche Aufgaben bereit.

.

Eins der ersten Projekte dieser Art ist der Rückkauf einer Mehrheitsbeteiligung von 74,9 Prozent der Anteile an der Geraer kommunalen Wohnungsgesellschaft GWB Elstertal, an der die Stadt Gera noch mit 25,1 % an der Wohnungsgesellschaft beteiligt ist. Die Transaktion wurde bereits von der Thüringer Landesregierung genehmigt, während die weiteren administrativen und politischen Vorbereitungen für finanzielle Hilfen des Landes an die Kommunen bereits angelaufen sind, um die notwendigen Finanzmittel bereitstellen zu können. Ministerpräsident Bodo Ramelow bezeichnet Rückkauf der GWB als „Modellprojekt“, das einen Neuanfang auf dem Thüringer Wohnungsmarkt bedeutet.



Bis 2014 lagen alle Anteile an der GWB bei den Stadtwerken Gera. Nachdem diese in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, wurde die Mehrheit an der kommunalen Wohnungsgesellschaft an Benson Elliot verkauft. Damals gab es zwar Vorstellungen der Kommune zur Höhe des angestrebten Verkaufspreises von ca. 30 Mio. Euro, der genaue Verkaufspreis wurde jedoch nicht öffentlich gemacht. Der aktuelle Immobilienbestand der GWB besteht vor allem aus ca. 5.000 Wohnungen, was einem Anteil von ca. 15 Prozent am Geraer Wohnungsmarkt entspricht. Darüber hinaus ist die GWG Eigentümerin einiger Gewerbeflächen im Stadtzentrum.