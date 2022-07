Die Agentur George P. Johnson bezieht rd 1.500 m² Bürogebäude im „ Südtor“ direkt am Marienplatz in Stuttgart-Süd in der Hauptstätter Straße 149. Mit der Anmietung der Flächen verlegt das Unternehmen den Standort aus Filderstadt in die Stuttgarter Innenstadt. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Eigentümer. Immoraum Real Estate Advisors hat den Mietvertrag für den Eigentümer erfolgreich vermittelt.

.