Silverton verstärkt sein NRW-Team mit Georg Strohmaier

Die Silverton-Gruppe hat ihr Team in Nordrhein-Westfalen um Georg Strohmaier als neuen Manager Real Estate Transactions erweitert. Von der im April 2019 eröffneten Niederlassung in Essen aus wird der 31-jährige Immobilienökonom (IREBS) hauptsächlich für die Identifikation von Investmentchancen und das Sourcing von geeigneten Value-Add-Objekten in Nordrhein-Westfalen sowie die Begleitung von Transaktionsprozessen zuständig sein. Er berichtet an Sebastian Steinert, der die NRW Niederlassung von Silverton seit Eröffnung im April leitet [wir berichteten].

Strohmaier war vor seinem Wechsel zu Silverton Teil des Düsseldorfer Investment-Teams von Avison Young. Sein Tätigkeitsschwerpunkt lag hierbei auf Office Investments in Nordrhein-Westfalen.



„Wir freuen uns, mit Georg Strohmaier einen engagierten und kreativen Mitarbeiter gewonnen zu haben. Er wird mit seiner regionalen Vernetzung und seiner Expertise eine wertvolle Unterstützung bei der Ausweitung unserer Aktivitäten in der Rhein-Ruhr-Metropolregion sein, in der wir neben den etablierten A-Städten vor allem auch in Essen, Dortmund, Duisburg und Bochum ein sehr großes Potential in Bezug auf gewerbliche Value-Add-Objekte sehen“, kommentiert Sebastian Steinert, Niederlassungsleiter NRW von Silverton.