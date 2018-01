Georg Starck wird CIO von Verdion

Georg Starck

Verdion hat Georg Starck (47) zum Chief Investment Officer ernannt. Vom neu eröffneten Büro in Frankfurt aus verantwortet er künftig Verdions wachsende paneuropäische Investment-Plattform. In Zusammenarbeit mit Simon Walter, Director of Asset Management, wird er Geschäftsopportunitäten identifizieren und vorantreiben.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Alpha Industrial GmbH & Co. KG CBRE Global Investors Verdion Frankfurt am Main

Starck kommt von der Alpha Industrial GmbH, wo er als kaufmännischer Geschäftsführer ein Team von 20 Mitarbeitern leitete. Hier managte und entwickelte er Industrie- und Logistikimmobilien für interne und externe Kunden mit einer Gesamtfläche von 1,1 Millionen m² und eine Pipeline von 600.000 m². Darüber hinaus verantwortete er die Ankaufs- und Verkaufsaktivitäten der Gruppe. Zuvor war Starck unter anderem für die Aareal Asset Management (jetzt Schroders) und für die ING Real Estate (jetzt CBRE Global Investors) tätig.



„Die Dynamik auf dem Logistikimmobilienmarkt wird im Moment von zwei wichtigen Trends bestimmt: der zunehmenden Urbanisierung und dem digitalen Wandel. Mit strategischen Investments können wir davon profitieren. Georg Starck hat die Erfahrung und die entsprechenden Erfolge aufzuweisen, um genau das zu erreichen,“ sagt Michael Hughes, CEO von Verdion.