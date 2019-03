CBRE verpflichtet Georg Illichmann als Head of Office Leasing Munich

Georg Illichmann

© Peter Himsel/www.himsel.de

Georg Illichmann (40) wird ab 1. April 2019 als neuer Head of Office Leasing Munich das Münchner Vermietungsteam von CBRE leiten. Georg Illichmann ist seit 11 Jahren Teil Teams und fungierte bisher als Stellvertreter des bisherigen Head of Office Leasing Munich Rainer Knapek.

.

Rainer Knapek wird ab Sommer auf eigenen Wunsch eine Auszeit nehmen und dann voraussichtlich gegen Jahresende eine neue abteilungs- und standortübergreifende Funktion bei dem Immobiliendienstleister übernehmen.



„Wir freuen uns, dass Rainer Knapek uns auch nach seiner Auszeit erhalten bleiben wird. Er hat mit seinem Team in den 17 Jahren als Geschäftsführer und Leiter Office Leasing von CBRE großartige Arbeit geleistet und maßgeblich zum Erfolg von CBRE in München beigetragen“, sagt Alexander von Erdely“, CEO von CBRE Deutschland.



„Ich freue mich über das Vertrauen und auf den weiteren Ausbau des Bereichs Office Leasing am Standort München, wo wir trotz des herausfordernden Marktumfeldes gute Wachstumsmöglichkeiten sehen“, so Georg Illichmann, neuer Head of Office Leasing Munich.