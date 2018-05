Georg Graf Waldersee übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Scope Group

Die Scope Group hat mit Graf Waldersee einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Finanzexperte Carsten Dentler zieht als neues Mitglied in das Gremium ein. Georg Graf Waldersee folgt auf Dr. Martha Boeckenfeld, die auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 24. Mai 2018 in Berlin den Vorsitz der Aufsichtsräte von Scope SE & Co. KGaA und Scope Management SE aufgrund von Überschneidungen mit weiteren Aufsichtsratsmandaten niedergelegt hat.

Graf Waldersee gehört bereits seit dem 1. Juli 2016 dem Aufsichtsrat der Scope SE & Co. KGaA und Scope Management SE an. Davor war Waldersee über viele Jahre in leitender Position bei Ernst & Young (EY) und Arthur Andersen tätig, zuletzt als CEO von EY für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit kapitalmarkt-orientierten Unternehmen im nationalen und internationalen Bereich.



Dr. Martha Boeckenfeld, Vorsitzende des Verwaltungsrates der Deutschen Fondsgesellschaft SE Invest und u.a. Mitglied im Aufsichtsrat der italienischen Bank UniCredit SpA, hatte das Amt 2016 übernommen.



Mit dem Unternehmensberater Carsten Dentler, Aufsichtsratsmitglied des Druckmaschinenbauers Koenig & Bauer AG sowie 2006 bis 2016 für Morgan Stanley und UBS in Deutschland als Vorstand für Investment Banking und Unternehmenskunden zuständig, wurde darüber hinaus ein weiterer renommierter Finanzexperte in die Aufsichtsräte von Scope SE & Co. KGaA und Scope Management SE gewählt, der über jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Funktionen der Finanzdienstleistungs-industrie verfügt.



In der Hauptversammlung wurden die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der Scope SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2017 entlastet.