Genossenschaftsverband wird Ankermieter im BOB.Hannover

Jetzt steht auch für den 2. Bauabschnitt der erste Ankermieter fest: Der Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. wird langfristig im 2. Bauabschnitt des BOB.Hannovers einziehen. Die Projektentwicklung füllt sich damit sukzessive. Im letzten Jahr sicherte sich E.ON rund 10.000 m² [wir berichteten]. Der Großabschluss gehörte in 2022 zu den Top 3 Mietverträgen auf dem Büromarkt [wir berichteten]. Die restlichen 1.600 m² Flächen gingen an Amadeus FiRe.

