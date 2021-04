Die Geniefabrik Akademie GmbH mietet im Rahmen der Unternehmensexpansion rd. 325 m² moderne Büroflächen in dem Bürogebäude Vogelsanger Weg 111 für die Eröffnung seines ersten Standortes in Düsseldorf an. Das Objekt befindet sich im Bereich des nördlichen Zubringers in Mörsenbroich. Aengevelt war vermittelnd tätig. Vermieter ist die Hermann Windeck GmbH.…

