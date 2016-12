Generationswechsel bei der GWG München

Zum Ende des Jahres 2016 gehen Dietmar Bock und Hans-Otto Kraus, Geschäftsführer der GWG München, in den Ruhestand. Ihre Positionen werden seit November vom SPD-Stadtrat Christian Amlong und der Architektin Gerda Peter übernommen [Gewofag und GWG erhalten neue Geschäftsführungen]. Bock und Kraus leiteten das Unternehmen seit 2003 bzw. 2005. Im Dezember wurden sie während einer offiziellen Veranstaltung in Anwesenheit des Aufsichtsrats und der Belegschaft verabschiedet.

Während ihrer Zeit als Geschäftsführer haben die beiden Geschäftsführer die Bilanzsumme der GWG München von 843.346.000 Euro auf 1.653.774.000 Euro fast verdoppelt. In dieser Zeit wurden zudem 3.845 neue Wohnungen gebaut, womit der Gesamtbestand an von der GWG München verwalteten Wohnungen auf über 28.000 Wohnungen angestiegen ist. Auch das Unternehmen selbst vergrößerte sich in dieser Zeit, wodurch die GWG München heute 420 Mitarbeiter zählt. „Ich möchte Herrn Kraus und Herrn Bock meinen Dank aussprechen, für ihr Engagement im sozialen Wohnungsbau, für ihre hervorragende Arbeit und dafür, dass sie sich stets mit ganzem Herzen für ihre Tätigkeit eingesetzt haben. Herr Bock und Herr Kraus hinterlassen ein Unternehmen, das für die anstehenden Herausforderungen gut gerüstet ist. Für ihren Ruhestand wünsche ich ihnen alles Gute“, so Frau Stadtbaurätin Prof. Dr.(l) Elisabeth Merk in ihrer Abschiedsrede.