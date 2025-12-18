Generationswechsel bei Anteon: MÃ¼ller, Gerlich und Pfennings Ã¼bernehmen

Bei Anteon Immobilien steht ein Generationenwechsel an der Spitze bevor: Zum 1. Januar 2026 Ã¼bergeben die langjÃ¤hrigen geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Gesellschafter die Leitung des DÃ¼sseldorfer Unternehmens an Markus MÃ¼ller, Lucas Gerlich und Jonas Pfennings. Der Wechsel ist Teil eines strukturierten Nachfolgeprozesses und soll die Dynamik und Schlagkraft des Unternehmens in der Metropolregion Rhein-Ruhr weiter stÃ¤rken.

.

Nach knapp 18 Jahren an der operativen Spitze Ã¼bergeben die fÃ¼nf geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Gesellschafter Guido Nabben, Heiko Piekarski, Jens Reich, Dirk SchÃ¤fer und Marius Varro die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung zum 1. Januar 2026 an Markus MÃ¼ller, Lucas Gerlich und Jonas Pfennings. Die drei â€žNeuenâ€œ an der Spitze von Anteon sind bereits Partner und blicken mit groÃŸer Vorfreude auf ihre neue Rolle im Unternehmen.



â€žWir freuen uns sehr Ã¼ber das Vertrauen der Gesellschafterâ€œ, sagt Markus MÃ¼ller. â€žUnser Anspruch ist es, die starke Marktposition von Anteon weiter auszubauen und gleichzeitig die Unternehmenskultur zu bewahren, die Anteon so besonders macht und die ein zentraler Baustein der bisherigen Erfolgsgeschichte ist. FÃ¼r unsere Kunden bedeutet die neue Struktur: mehr Fokus, hÃ¶here Geschwindigkeit und weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit einem erfahrenen FÃ¼hrungsteam und den Beraterinnen und Beratern dahinter.â€œ



Markus MÃ¼ller gehÃ¶rt seit der GrÃ¼ndung im Jahr 2008 zu Anteon und ist eine der zentralen FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeiten des Unternehmens. Er wurde 2018 in die GeschÃ¤ftsleitung berufen, Ã¼bernahm 2021 die GesamtgeschÃ¤ftsleitung und wurde 2023 Partner. Mit seiner langjÃ¤hrigen Erfahrung in der BÃ¼rovermietung sowie im InvestmentgeschÃ¤ft hat er die Positionierung von Anteon in DÃ¼sseldorf und der Metropolregion Rhein-Ruhr entscheidend vorangetrieben. In der neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung verantwortet er zukÃ¼nftig die Bereiche Investment, Industrie & Logistik sowie zentrale Organisations- und Steuerungsfunktionen.



Lucas Gerlich kam 2021 zu Anteon und Ã¼bernahm die Leitung der BÃ¼rovermietung. In dieser Funktion trug er maÃŸgeblich zur weiteren StÃ¤rkung der marktfÃ¼hrenden Position des Unternehmens bei. Seit 2023 ist er Partner. Nach seinem betriebswirtschaftlichen Masterstudium (M.Sc.) mit internationalen Stationen sammelte er Branchenerfahrung unter anderem bei Kondor Wessels, der BEMA Gruppe und JLL. KÃ¼nftig verantwortet er die BÃ¼rovermietung in DÃ¼sseldorf, den strategischen Ausbau des Standorts Essen sowie die Weiterentwicklung zentraler operativer Beratungsprozesse.



Jonas Pfennings ist seit 2015 Teil des Anteon-Teams und hat die Unternehmensentwicklung in den vergangenen Jahren aktiv mitgestaltet. Seit 2017 ist er in der BÃ¼rovermietung tÃ¤tig und wurde 2025 Partner. Mit seiner ausgeprÃ¤gten Marktkenntnis und seinem Fokus auf effiziente Strukturen hat er zahlreiche anspruchsvolle Mandate erfolgreich begleitet. In seiner neuen Rolle Ã¼bernimmt er die Verantwortung fÃ¼r Digitalisierung und Marketing und konzentriert sich operativ auf den GeschÃ¤ftsbereich BÃ¼rovermietung.



Die bisherigen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ziehen sich aus der operativen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung zurÃ¼ck, bleiben Anteon jedoch als Gesellschafter eng verbunden und stehen dem Unternehmen sowie seinen Kunden wie gewohnt beratend zur Seite. Ihre langjÃ¤hrige gemeinsame Markt- und Kundenexpertise ergÃ¤nzt die neue GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und ebnet so den Weg fÃ¼r die Zukunft des Unternehmens.