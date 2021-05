Generalzolldirektion zieht auf 17.700 m² ins Bonner West.side

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zeichnet sich für die nächste Großanmietung in Bonn verantwortlich. Die Generalzolldirektion wird auf 17.700 m² im West.side einziehen. Mit dem jüngsten Mietvertrag summiert sich die Anmietung des Bundes in der ehemaligen Bundeshauptstadt in diesem Jahr bereits auf rund 49.000 m².

