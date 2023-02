Generali und MEAG gründen JV für Londoner Fen Court

Die Generali Real Estate und die MEAG machen in der Londoner Fenchurch Street gemeinsame Sache. Der Vermögensverwalter der Munich RE steigt als Co-Investor mit 50 % in das ikonische Bürogebäude Fen Court ein.

Generali Real Estate S.p.A. und MEAG schließen eine Vereinbarung über ein Co-Investment ab, durch das MEAG (im Namen von Munich Re) 50% der Anteile einer Zweckgesellschaft erworben hat, die Eigentümerin des Bürogebäudes Fen Court ist. Die Generali Gruppe wird weiter 50% der Anteile an der Gesellschaft halten, in die Unternehmen der Generali Gruppe investiert sind, und Generali Real Estate wird weiterhin als Asset Manager fungieren.



Aldo Mazzocco, CEO Generali Real Estate S.p.A. und Head of Private Markets & Real Assets, Generali Asset & Wealth Management, freut sich über den neuen Co-Investor: “Wir setzen unsere Praxis fort, 50% des Eigentums an hochwertigen Gebäuden in europäischen Großstädten mit erstrangigen internationalen Co-Investoren zu teilen. Diese Partnerschaft betrifft einen ikonischen Wolkenkratzer im Herzen des Londoner Finanzdistrikts. Das Objekt ist ein perfektes Beispiel für unser Engagement, Nachhaltigkeitsstandards im Immobiliensektor voranzutreiben, und für unsere Erfahrung im Investmentmanagement von europäischen Immobilien. Wir freuen uns, Munich Re als Co-Investor für dieses Gebäude gewonnen zu haben.”



Munich Re wird sowohl Co-Investor neben der Generali Gruppe als auch Nutzer von Fen Court sein. Die Immobilie wird ihr neuer Hauptsitz in London werden. Gleichzeitig mit der Investition hat Munich Re einen Mietvertrag für die zweite und dritte Etage abgeschlossen, so dass Munich Re zwei zusammenhängende Etagen nutzen kann. Noch in diesem Jahr will Munich Re ihre Belegschaft in London an diesem zentralen Standort zusammenführen.



Fen Court (120 Fenchurch Street) ist ein von Eric Parry Architekten entworfenes, ikonisches Wahrzeichen mit einer Fläche von 40.500 m², das 2018 von Generali Real Estate fertiggestellt wurde. Das im Herzen der Londoner City gelegene Objekt erstreckt sich über 14 Obergeschosse. Im Erdgeschoss befinden sich sechs Einzelhandelsgeschäfte, die Büroflächen sind vermietet an M&G und Newline Underwriting. In den oberen Etagen befinden sich ein öffentlich zugänglicher Dachgarten und ein Restaurant mit Panoramablick über die Stadt. Fen Court ist ausgezeichnet mit BREEAM In Use Excellent und EPC B.



“Ich freue mich, unseren Londoner Kollegen ein neues Zuhause mit wunderbaren Arbeitsräumen in einer so fantastischen Lage bieten zu können und gleichzeitig eines der prominentesten Londoner Immobilien für das Portfolio von Munich Re zu sichern. Unser neues Londoner Zuhause wird uns als Plattform für weiteres profitables Wachstum auf dem britischen Versicherungsmarkt in herausfordernden Zeiten dienen.”, sagt Nicholas Gartside, CIO und Mitglied des Munich Re Vorstands.



JLL und Mayer Brown haben Generali Real Estate beraten. Cushman & Wakefield und CMS waren für Munich Re tätig.