Generali trennt sich von Hamburger Tibarg Center

Die Generali Deutschland Lebensversicherung AG hat das Tibarg Center in Hamburg-Niendorf, das seit Ende 2006 Teil ihres Portfolios war [wir berichteten], an die Hamburger Vermögensverwaltung Prof. Dr. h.c. Hannelore Greve veräußert. Über die Höhe des Transaktionsvolumens vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen. Laut Marktkreisen soll sich der Kaufpreis auf knapp unter 50 Mio. Euro belaufen.

Das 2002 eröffnete Tibarg Center mit der Adresse Tibarg 41 verfügt über 40 Ladenlokale auf drei Ebenen und umfasst insgesamt 15.300 m² Mietfläche. Ankermieter sind der Nahversorger Rewe, der Discounter Aldi, die Drogerie Budni sowie der Textilhändler H&M und die Buchhandlung Thalia. Neben der direkten Anbindung an den Nahverkehrsknotenpunkt Niendorfer Markt verfügt das Objekt über ein integriertes Parkhaus mit insgesamt 420 Stellplätzen und profitiert vom ÖPNV-Knotenpunkt Niendorf Markt. Das Tibarg Center befindet sich in zentraler Stadtteillage von Hamburg-Niendorf mit direktem Antritt an die Einkaufsstraße Tibarg.



CBRE und JLL haben die Generali Deutschland Lebensversicherung AG, die durch die Generali Real Estate betreut wurde, im Co-Mandat bei dem Verkauf beraten und die Transaktion vermittelt. Rechtlich und steuerlich war Pöllath für den Verkäufer tätig.