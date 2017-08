JLL-Deutschlandzentrale geht an Generali Real Estate

Sono West

Die Generali Real Estate baut ihr europäisches Portfolio weiter aus: Das Unternehmen hat im Rahmen eines Asset Deals das Bürogebäude Sono West - die künftige Deutschlandzentrale von JLL - im Frankfurter Westend erworben. Verkäufer ist ein Joint Venture der OFB Projektentwicklung GmbH und der Patrizia Immobilien AG. Bis zur Fertigstellung wird die OFB die Projektentwicklung aber weiterhin verantworten.

Jones Lang LaSalle SE, die derzeit noch an der Wilhelm-Leuschner-Straße sitzt, wird auf den 8.200 m² im Sono West als alleiniger Mieter Stellung beziehen. Der Mietvertrag wurde für zehn Jahre unterzeichnet. Die Grundsteinlegung des Gebäudes in der Bockenheimer Landstraße 55 wurde am 21. Juli gefeiert [Grundstein für JLL-Deutschlandzentrale gelegt]. Das Projekt soll bis Ende 2018 fertiggestellt sein.



Über die Transaktionssumme des Deals wurde Stillschweigen vereinbart. Im Verkaufsprozess war JLL beratend tätig.