Generali Investments ernennt Vincent Chaigneau zum neuen Head of Research

Generali Investments, der zentrale Asset Manager der Generali Gruppe, hat Vincent Chaigneau mit Wirkung zum 11. August zum neuen Head of Research ernannt. Er wird von Paris aus ein Team von derzeit 25 Ökonomen sowie Kredit- und Aktienanalysten mit Sitz in Paris, Köln und Triest leiten und direkt an CEO Santo Borsellino berichten. Darüber hinaus wird er den Bereich Group Insurance Research (GIR) von Generali leiten. Dieses Team analysiert die weltweiten Versicherungs- und Finanzdienstleistungsmärkte mithilfe von proprietären Prognosen, Branchenexpertise und umfassenden Ad-hoc-Studien. Dabei setzt GIR auf zehn Analysten, die durchschnittlich über 20 Jahre an Branchenerfahrung verfügen.

Vincent Chaigneau war zuvor 24 Jahre lang für Societe Generale Corporate & Investment Banking in Paris, New York und London tätig, zuletzt in der Position des Co-Head of Fixed Income Research und Head of Rates & FX Strategy.