Generali bezieht 11.000 m² am Telekom-Sitz in Hamburg

Marktinformationen zufolge hat Generali rund 11.000 m² Bürofläche auf dem Telekom Campus am Überseering 2 in Hamburg angemietet. CBRE und BNP Paribas Real Estate sollen die Flächen vermittelt haben.

Der Telekom-Sitz in der City Nord verfügt über eine Nutzfläche von 34.000 m² und befindet sich seit 2016 im Besitz des französischen Investmentunternehmens Amundi [wir berichteten]. Neumieter Generali ist in der Elbmetropole bisher in mehreren Objekten zwischen Besenbinderhof und Norderstraße ansässig. Für das Objekt in der Norderstraße 101 hatte Eigentümer Commerz Real erst 2020 den Mietvertrag mit Generali über 20.000 m² verlängert [wir berichteten]. Ein Jahr später verkaufte der Fondsmanager die Immobilie für 150 Mio. Euro weiter an die B&L-Gruppe [wir berichteten], die nun eine Neuentwicklung des Komplexes anstrebt. Generali plant 2023/24 auszuziehen.