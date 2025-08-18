Generali baut neue Konzernzentrale im Münchener Werksviertel

Generali Deutschland hat das Projekt Momenturm im Münchener Werksviertel von Art-Invest Real Estate erworben. Bis Ende 2028 entsteht dort die neue Konzernzentrale für rund 1.500 Mitarbeitende. Mit 28.000 m² hochmodernen Büroflächen und markanter Architektur wird der Momenturm zu einer neuen Landmarke in München.

.

Das neu zu errichtende Gebäude wird von Generali Real Estate zu hochmodernen, energieeffizienten und klimafreundlichen Büroflächen entwickelt. Nach Fertigstellung bis Ende 2028 bezieht Generali Deutschland dort ihre neue Konzernzentrale mit rund 1.500 Mitarbeitenden der Standorte München und Augsburg.



Das bestehende Gebäude an der Rosenheimer Straße 139 wurde 2019 von Art-Invest Real Estate erworben. Die Büromietfläche von bisher rund 11.000 m² wird nach Fertigstellung des Momenturm auf rund 28.000 m² erweitert. In das Gebäude zieht Generali Deutschland mit ihrer Konzernzentrale ein, zusätzlich entstehen hochwertige Büroflächen für weitere Mieter. Ab dem fünften Obergeschoss bietet der Momenturm einen unverbaubaren Blick auf das Alpenpanorama und die Silhouette der Münchener Innenstadt. Das Architekturkonzept des 60 Meter hohen Gebäudes stammt von OSA Ochs Schmidhuber Architekten aus München.



„Mit diesem erstklassigen Büroobjekt ergänzen wir unser Real Estate Portfolio in Deutschland und insbesondere am Standort München. Die hochmodernen Büroflächen erfüllen unsere Anforderungen an neue und innovative Arbeitswelten wie auch unsere Ansprüche an die Nachhaltigkeit“, sagt Lukas Jeckel, Head of Region Central Northern Europe bei Generali Real Estate.



„Wir freuen uns, dass wir mit der Generali Deutschland einen hochkarätigen Eigennutzer für den Momenturm begeistern konnten. Unsere Projektidee von einem zukunftsgerichteten Bürogebäude, das seinen Nutzern mehr bietet als einen reinen Arbeitsplatz, deckt sich mit der Vision der Generali Deutschland für ihre neue Konzernzentrale. Wir danken der Generali Deutschland für ihr Vertrauen und wünschen viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung dieser Landmarke sowie zahlreiche schöne Jahre an diesem Standort“, sagt Tobias Wilhelm, Geschäftsführer bei Art-Invest Real Estate in München.



Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion rechtlich von GSK Stockmann beraten. Für Generali Deutschland war die Kanzlei Poellath tätig.