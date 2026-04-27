Gemeinde Sulzemoos kauft Wittur-Areal

Die oberbayerische Gemeinde Sulzemoos erwirbt über ihr Kommunalunternehmen das Wittur-Gelände in Wiedenzhausen von der Wittur Holding GmbH. Während sich der Komponentenlieferant für die Aufzugsindustrie im Immobilienbereich neu ausrichtet und seinen Umzug bis 2027 plant, sichert sich die Kommune mit dieser Investition eine zentrale Gewerbefläche.

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Dem Abschluss waren mehrere Monate intensiver Verhandlungen vorausgegangen, die zwischen dem Verkäufer, vertreten durch den langjährigen Prokuristen Marc Vendolsky, dem Hauptmieter Wilkes Bavaria GmbH mit Geschäftsführer Christian Steeb sowie der Gemeinde in enger und konstruktiver Abstimmung geführt wurden.



„Der Erwerb ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt, um die Entwicklung unseres Wirtschaftsraums aktiv mitzugestalten“, so Bürgermeister Johannes Kneidl. Zugleich betont er die langfristige Dimension der Entscheidung: „Eine zusammenhängende Fläche in dieser Größe und Lage zu sichern, ist eine einmalige Chance für die künftige Ortsentwicklung.“



Das Grundstück umfasst rund 17.300 m² und erstreckt sich mitten in Wiedenzhausen von der Poststraße bis zur Rohrbachstraße. Insgesamt stehen etwa 5.400 m² Hallenfläche sowie rund 6.100 m² Bürofläche zur Verfügung, ergänzt durch mehr als 100 Pkw-Stellplätze. Ein hoher Aufzugstestturm prägt das Erscheinungsbild eines der Gebäude und ist von Weitem sichtbar.



Die Liegenschaft ist verkehrsgünstig angebunden, sowohl über die nahegelegene Autobahn als auch über die Schnellbusverbindung Richtung München-Pasing. Eingebettet ist das Gelände in ein gewachsenes Quartier mit gemischter Nutzung aus Wohnen und Gewerbe.



Der bisherige Eigentümer, Wittur Holding GmbH, wird zunächst bis Ende März 2027 in den bestehenden Räumen verbleiben, um dann an einen Standort mit besserer Anbindung nach München und zum Flughafen München umzuziehen. Der Umzug trage der weiterhin wachsenden Internationalisierung Rechnung. Die freigezogenen Büroflächen in Sulzemoos werden dann langfristig durch die deutsche Handelsgesellschaft der Wittur-Gruppe zurück angemietet, sodass der Standort und damit verbundene Arbeitsplätze in der Gemeinde gesichert bleiben. Das Unternehmen betreibt sechs Standorte in Deutschland und ist bereits seit 2009 Mieter in der Immobilie. Ab April 2027 wird die weiter wachsende Wilkes Bavaria eine von Wittur künftig nicht mehr benötigte Halle, zusätzlich zu den bisherigen Räumen, langfristig anmieten.



Die Gemeinde beabsichtigt, die Flächen in der Rohrbachstraße 26-30 insgesamt weiterhin gewerblich zu nutzen und zu vermieten. Kommunalunternehmensvorstand Stefan Tanner freut sich: „Ziel ist es, sowohl bestehenden als auch neuen Unternehmen geeignete und vergleichsweise günstige Räumlichkeiten anzubieten, das verstehen wir unter Wirtschaftsförderung“. Bereits kurzfristig stehen nach Angaben aus dem Rathaus ab 300 Quadratmeter teilbare Büroflächen zur Anmietung bereit. Anfragen werden ab sofort entgegengenommen. Darüber hinaus ist vorgesehen, Teile des Gebäudes künftig auch für öffentliche Zwecke zu nutzen. Diskutiert werden unter anderem Besprechungs- und Veranstaltungsräume, die auch gemeindlichen Vereinen zur Verfügung gestellt werden könnten. Repräsentative Räume für Tagungen oder kleinere Veranstaltungen sind ebenfalls angedacht. „Wir wollen hier nicht nur Arbeitsplätze sichern, sondern auch einen Ort schaffen, der für die Bürgerinnen und Bürger einen Mehrwert bietet“, so Bürgermeister Kneidl.



Vermittelt wurde die Transaktion durch CBRE.