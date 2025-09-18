Gemeinde Schönefeld zieht Rathaus im BB Business Hub zusammen

Am 16. September hat die Verwaltung der brandenburgischen Gemeinde Schönefeld den Weg für den neuen Standort des Rathauses finalisiert. Bürgermeister Christian Hentschel und die Alpine Immobilien GmbH unterzeichneten offiziell den Mietvertrag. Ab 2026 wird die Verwaltung somit rund 7.000 m² im Hub 3 an der Mittelstraße beziehen und damit ihre beiden bisherigen Verwaltungsstandorte im BB Business Hub bündeln.

