Viel Platz für Wachstum
Gemeinde Schönefeld zieht Rathaus im BB Business Hub zusammen
Am 16. September hat die Verwaltung der brandenburgischen Gemeinde Schönefeld den Weg für den neuen Standort des Rathauses finalisiert. Bürgermeister Christian Hentschel und die Alpine Immobilien GmbH unterzeichneten offiziell den Mietvertrag. Ab 2026 wird die Verwaltung somit rund 7.000 m² im Hub 3 an der Mittelstraße beziehen und damit ihre beiden bisherigen Verwaltungsstandorte im BB Business Hub bündeln.
Mit dem Umzug ins Hub 3 entsteht im Herzen Schönefelds ein modernes Verwaltungszentrum mit rund 190 Arbeitsplätzen, das den Bürgerinnen und Bürgern künftig bessere Erreichbarkeit und zeitgemäße Services bietet. „Im BB Business Hub finden wir zentrale und bürgernahe Räumlichkeiten, die unserem Wachstum gerecht werden“, betont Bürgermeister Hentschel. Zudem kann die Gemeinde ihre beiden bisherigen Standorte in der Berliner Straße 1 in Waltersdorf und der Schönefelder Hans-Grade-Allee im Hub 3 bündeln. Seit der Flughafeneröffnung hat sich die Gemeinde stark entwickelt. Die enorme Baubewegung und der hohe Zuzug hatten auch in der Verwaltung zu einem höheren Arbeitsvolumen und einer Arbeitslast geführt, die nur durch die Einstellung neuer Mitarbeiter zu bewältigen ist. Dies gaben die beiden bisherigen Standorte räumlich aber nicht mehr her. Erschwerend kommt hinzu, dass das Rathaus in der Hans-Grade-Allee dringend saniert werden müßte. Im Rahmen einer umfangreichen Prüfung setzte sich letztendlich der Standort in der Mittelstraße gegen Objekte im Lilienthalpark und in den Sonnenhöfen durch.
Der Eigentümer zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns sehr, die Gemeinde Schönefeld langfristig als Mieter begrüßen zu dürfen“, so Thomas Graf, Geschäftsführer der Alpine Immobilien GmbH. „Unser Ziel ist es, der Verwaltung, den Mitarbeitenden sowie allen Bürgerinnen und Bürgern ein modernes und gut erreichbares Rathaus bereitzustellen.“
In unmittelbarer Flughafennähe vereint der BB Business Hub drei Gebäude mit insgesamt 34.000 m² Bürofläche. Auf den Neubau „Hub 3” an der Mittelstraße 3 entfallen davon 16.000 m². Aktuell wird die Fläche an die Bedürfnisse der Verwaltung angepasst. Das Ziel ist ein transparentes, serviceorientiertes und bürgerfreundliches Rathaus, das ab 2026 für mindestens zehn Jahre Heimat der Gemeindeverwaltung sein wird. Der Standort punktet mit einer guten Anbindung an den ÖPNV, ausreichend Stellplätzen für Pkw und Fahrräder sowie Gastronomie- und Serviceangeboten auf dem Campus.
Der Mietvertragsunterzeichnung war Ende Februar ein Beschluss der Gemeindevertretung vorausgegangen, das Gebäude für zehn Jahre anzumieten. Entsprechend dem Wunsch der Gemeindevertreter sollte der Vertrag eine Kaufoption für das Gebäude enthalten, um sich im Bedarfsfall auch langfristig auf dem Campus niederlassen zu können. Das alte Rathaus soll indes in den Händen der Kommune verbleiben. Aktuell wird an einem Nachnutzungskonzept inklusive Wirtschaftlichkeitsanalyse gearbeitet.