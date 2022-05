Die Gelszus Organisation und Dienstleistung hat in Person von Inhaber Dr. Christian Gelszus ca. 190 m² Bürofläche in der Obenhauptstraße 12 angemietet. Der Einzug der Unternehmensberatung soll im zweiten Quartal 2022 erfolgen. Das Bürovermietungsteam von Angermann war vermittelnd tätig. Eigentümer ist die HGA Objekte Hamburg und Hannover GmbH & Co.

