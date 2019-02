Gelsenkirchener Gewerbepark Dördelmannshof verkauft

Ein regionaler Immobilieninvestor hat den Gewerbepark Am Dördelmannshof 28 in Gelsenkirchen von einer Privatperson erworben. Für die Verkäuferin wurde die Transaktion von DO Immobilien e.K. begleitet. Die Cubion Immobilien AG stand dem Immobilieninvestor beratend zur Seite. Die Übergabe erfolgte bereits Ende 2018.

.

Der Gewerbepark umfasst insgesamt etwa 7.600 m² Gebäudeflächen auf einem rund 16.000 m² Grundstück. Angesiedelt sind dort über 20 verschiedene Mieter, vorwiegend aus den Branchen Metallverarbeitung und Kfz-Gewerbe.



MBI GmbH mietet rd. 3.000 m² große Industriefläche

Nicht nur der Gewerbepark konnte erfolgreich veräußert werden. Mit der MBI GmbH aus Rheinberg unterzeichnete auch gleich ein neuer Ankermieter einen langfristigen Mietvertrag über insgesamt rund 3.000 m² Produktions-, Lager- und Verwaltungsflächen im Gewerbepark.



Am Standort sind seit Jahrzehnten metallverarbeitende Betriebe angesiedelt. In dieser Tradition übernimmt die MBI GmbH als Fachunternehmen für Korrosionsschutz den Geschäftsbetrieb des Vormieters und bietet qualitativ hochwertige Sandstrahl- und Oberflächenbeschichtungsarbeiten an. Cubion Immobilien begleitete auch diesen Vertragsabschluss für den Vermieter.