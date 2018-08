Gelnhausener Stadtverordnete stimmen für das City-Outlet

Das geplante City-Outlet-Center in Gelnhausen (Main-Kinzig) soll weiterhin kommen. In der vergangenen Woche stimmten die Stadtverordneten für eine Fortsetzung der Baubemühungen für das erste innerstädtische Outlet. Mit 20:17 setzten sich die Befürworter knapp in der Abstimmung über das schon seit 2015 geplante Einkaufszentrum durch. Die Stimmen für das City-Outlet-Center kamen vor allem aus den Reihen der SPD und der FDP. Die CDU, die Freien Bürger sowie zwei Drittel der Grünen stimmten dagegen.

Nach der Abstimmung geht es für Gelnhausen nun im nächsten Schritt darum, zu entscheiden, welcher Investor den Zuschlag für das Projekt erhalten soll. Mit GRK aus Leipzig und ITP aus München liegen der Stadt aktuell zwei Konzepte vor. Die Entscheidung darüber, welches nun umgesetzt werden soll, fällt am 26. September.



Ursprünglich sollte die Barbarossa City Outlet GmbH und Co. KG des Investors Jan Leuze den Zuschlag erhalten. Dessen Pläne waren jedoch schon im Februar zum ersten Mal in Stocken geraten. Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als würde der Investor doch noch mit der Umsetzung beginnen, ließ das Unternehmen laut Bürgermeister Daniel Christian Glöckner (FDP) eine Frist zur Zahlung der Kaufsumme verstreichen. Damit war die Zusammenarbeit praktisch beendet. Nun will Gelnhausen es mit einem neuen Investor noch einmal versuchen.



Das Einkaufszentrum soll im ehemaligen Traditionskaufhaus Joh unter Einbeziehung des benachbarten Ditzel-Gebäudes entstehen. Für den Umbau der rund 10.000 m² Verkaufsfläche werden zwischen 13 bis 15 Millionen Euro veranschlagt. Die Eröffnung war ursprünglich für 2019 geplant. Aufgrund der Verzögerung soll sie nun Ende 2020 oder Anfang 2021 erfolgen. Zudem ist im Rahmen einer Debatte bekannt geworden, dass Überlegungen im Raum stehen, nur die unteren Etagen für das Outlet zu nutzen und die oberen für die Verwaltung des Main-Kinzig-Kreises oder eine Bibilothek zu verwenden.