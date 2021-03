Die Gelifra Verwaltungs-GmbH und Co. KG. aus dem rheinland-pfälzischen Waldbreitbach hat ein rund 13.500 m² großes Areal in Frankfurt-Seckbach erworben, welches sich über zwei Grundstücke verteilt. Die Liegenschaften in der Flinschstraße verfügen über 3.500 m² Lager- sowie 1.400 m² Büroflächen sowie großzügige Außenanlagen. Das Frankfurter Logistics & Industrial Advisory-Team…

[…]